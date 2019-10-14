ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد وفدا يضم عددا من الحكماء والمشايخ وروابط الشباب بالمنطقة الجنوبية.

الوفد ضم بحسب المكتب الإعلامي للسراج كل من”محمد الهوش الحسناوي رئيس المجلس الأعلى للمصالحة،إبراهيم صالح بصكو رئيس مجلس شيوخ وأعيان التبو ، مولاي إقديري القندي رئيس المجلس الأعلى لأعيان الطوارق ، عمر يوسف الناجحي من أعيان الشاطئ ، إبراهيم صالح الفرجاني عضو مبادرة شباب الجنوب للمصالحة ورئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني،احميدة عيسى سالم ناشط سياسي وأحد أعيان المشاشية وعلي الواري من أعيان وحكماء سبها”.

اللقاء ناقش الأوضاع في المنطقة الجنوبية ودور حكومة الوفاق في إرساء الأمن وجهودها لترسيخ السلم الاجتماعي بين مكونات الجنوب الاجتماعية والثقافية المختلفة.

وبدوره، أكد السراج على أهمية الحوار لإيجاد تسويات لما يقع من مشاكل ، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الروابط الاجتماعية.

وفي سياق منفصل ، تم استعراض بعض المبادرات التي من شأنها الخروج من الأزمة الراهنة ونقاش آليات تنفيذها كما تم تطرق إلى الاحتياجات والمطالب الملحة للمنطقة الجنوبية بمدنها المختلفة وسبل حلحلة المختنقات التي تعاني منها بعض المرافق الخدمية بأسرع وقت ممكن.