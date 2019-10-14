السيسي للضباط المصريين: من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا

السيسي للضباط المصريين: من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا

مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا، ومصر دولة محورية في محيط مضطرب،لكن من يتدخلون بسوريا لا يقدرون على التدخل فيها بوجود جيشها.

وأكد السيسي أن:”لا استقرار للمنطقة بدون استقرار مصر”، واعتبر أن “من يتدخل في سوريا لن يتدخل في مصر بوجود الجيش”.

وقال السيسي في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة: نعمل معا كدولة حديثة عصرية تمتلك مقومات عصرية حديثة، ونتعرض لحرب معلومات ودعاية تتبع أساليب التضليل.

وطالب أبناء مصر جميعا بوضع مصلحة الوطن أمام أعينهم، وعدم الالتفات لدعوات الشك التي تستهدف تحقيق مصالح شخصية.

الدولة تدرك صعوبة الاوضاع الاقتصادية ،و قوتنا تكمن في وحدتنا

المصدر: RT