ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري الحالي عبد الرحمن الشاطر أن تونس أعادت الزخم لـ”ثورات الربيع العربي” بإنتخاباتها.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأحد، قال:”تونس تعيد الزخم للربيع العربي انتخاباتها عاقبت المتهافتون على السلطة من أحزاب سياسية وشخصيات العهد السابق لأنهم اضروا بالمصلحة الوطنية العليا طبقوا حق تقرير المصير .

واختتم الشاطر تغريدته بالقول بأن التونسيين لم يجروا وراء بعثة اممية او اجندات خارجية اختاروا القانون الدستوري ليحكم ، مبيناً بأن ما حصل يعد عبرة لمن يعتبر.