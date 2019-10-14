ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إنه كان من الداعمين للنقابة في إضراب المعلمين من أجل إصدار قانون زيادة مرتبات المعلمين أسوة بالقطاعات الأخرى كونه القطاع الوحيد الذي يستحق كل التقدير من قبل كافة أطياف المجتمع.

الصغير أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المعلمين لديهم الحق في الإضراب وبالمقابل لوزير التعليم الأحقية الكاملة في الإعلان عن بدء العام الدراسي.

ولفت إلى أنه من خلال البرنامج إتضح أن الحديث تحول من عام لشخصي ما بين نقابة المعلمين ووزير التعليم، لافتاً إلى أنه حاول الوصول للمعتصمين أمام وزارة التعليم للوقوف على هذه المشاكل و الحديث معهم.

وأوضح أنه إلتقى مع وزير التعليم وأمين عام نقابة المعلمين بالإضافة للتواصل مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حيث تم الإتفاق أنه سيكون هناك لقاء مع أعضاء نقابة المعلمين المتواجدين في المنطقة الشرقية حالياً للخروج بقرارات تهم المعلم.

كما استطرد حديثه:” لدينا رؤيا موحدة من الطرفين المعلمين و مجلس النواب لذلك علينا إيجاد مخرج مادي أو الإتفاق على آلية مالية معينة لمعالجة المشكلة، و عرضت أننا كمجلس نواب و بإشارة من رئيس البرلمان أنه على استعداد لحلحلة مشكلة قانون المعلمين”.

وعلق على تحول مطالب نقابات المعلمين من المطالبة بتنفيذ القرار رقم 4 و صرف الزيادات على رواتبهم إلى إقالة الوزير موضحاً ان وزير تعليم المؤقتة لم يكن عائق أمام تطبيق القانون وقام بالدور المطلوب منه، منوهاً أن الوزير غير مجبر الإعلان عن إيقاف الدراسة خاصة أن ليبيا تمر في ظرف استثنائي سيحاول الجميع إستغلال هذه الاعتصامات.

ويرى أنه كان يفترض من الجمع الموجود أما مبنى الوزارة التواصل والتنسيق لمقابلة وزير التعليم فلا يمكن أن يأتي في ظل تواجد هذا العدد من الجماهير المحتشدة وفي حال رفض مقابلتهم هنا من حقهم المطالبة بإقالته بحسب تعبيره.

الصغير إعتبر أنهم يخاطبون شريحة مهمة في المجتمع ومثقفة ومطلعة على أكثر تفاصيل الحياة وعند الحديث عن تقارير الرقابة الإدارية و المحاسبة يعرض هذا المشروع على مجلس النواب الذي يتطلب منه إستدعاء الحكومة والإستماع لردها على التقارير مع العلم أن الرقابة الإدارية و ديوان المحاسبة تستثني أي جهة من التقرير.

وأفاد أن الفساد موجود و الجميع يعترف بذلك لكنه يتفاوت من قطاع لآخر، مؤكداً وقوفه مع المعلمين وسعيه للوصول إلى حل شامل للمشكلة.