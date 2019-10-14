ليبيا – أعتبر المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي أن إنتخابات تونس تعد بداية لما وصفه بـ” تحرر ثورات الربيع العربي من الاستبداد” ، لافتاً إلى أن تونس بدأت تقود التحول الى الديمقراطية الحقيقية دعائمها الدستور وسيادة القانون والانتخابات النزيهة حسب قوله.

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأحد، قال :” مبروووك اخوتنا في تونس فانجازكم دفعة قوية لاخوتكم في ليبيا لحسم معركة التحول الديمقراطي بهزيمة مشروع حكم العسكر وقوى الشر التي تدعمه”.

وقال في تغريدته بأن ما حصل في تونس يعد بداية لتحرر ما وصفه بـ”ثورات الربيع العربي” للتحرر مما وصفه بـ”الاستبداد” ، مضيفاً بأن تونس تقود التحول إلى الديمقراطية الحقيقية بانتخابات نزيهة حسب قوله.