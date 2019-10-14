وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والدراسات قاسم كاظم, في بيان عن الوزارة ان “الدائرة نظمت ندوة حول استفسارات الشركات العربية والأجنبية التي أبدت رغبتها في تنفيذ مشروع تجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية”، مبيناً أن “المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء حول إعداد مشروع يتم من خلاله تجهيز المواطنين ذوي الدخل المحدود بمنظومات طاقة شمسية منزلية بعدد 2000 منظومة”.

وأضاف كاظم، أن “المدة الزمنية للمشروع لا تتجاوز 4 أشهر وتشمل التصميم والتجهيز والتشغيل والصيانة لمدة عام كامل”، مشيراً إلى أن “المشروع سيكون بواقع 3 كيلو واط لكل وحدة أي ما يعادل 12 امبير لكل منزل توزع على بغداد والمحافظات عدا محافظات اقليم كردستان وبواقع 133 منظومة في كل محافظة سيتم ربطها تزامنياً مع شبكات التوزيع”.

يذكر ان العراق يعاني من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين مما دفع المواطنين للاستعانة بالمولدات الاهلية لتعويض النقص.