السعودية – أشاد العاهل السعودي خلال مباحثات مع الرئيس الروسي بالتعاون الاستثماري بين موسكو والرياض عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورحب الملك سلمان في مستهل المباحثات بالرئيس بوتين، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين موسكو والرياض في شتى المجالات، مؤكدا عزم السعودية تعزيزها مع روسيا في شتى المجالات.

وأكد دعمه للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مرحبا باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعا استثماريا حتى الآن.

كما أكد على الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول، الذي سيعقد خلال هذه الزيارة.

كذلك أعرب العاهل السعودي عن تقدير الرياض لموسكو ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، وقال: “نتطلع للعمل مع فخامتكم (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) دوما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي”.

وأضاف، الاتفاقيات بين روسيا والسعودية، لاسيما في مجال الطاقة، سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مصالح البلدين.

وتأسس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا. ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية إلى روسيا، وفي العام 2015 قام الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF بإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا بالتعاون مع الصندوق الروسي، وفي هذا الإطار اعتمد الصندوقان استثمارات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار.

المصدر: “واس”