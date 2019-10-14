ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن تحالفات جماعة الإخوان المسلمين مع كل الحاقدين على الشعوب العربية لن توصلهم إلى تحقيق أحلامهم المزعومة.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن جماعة الإخوان لن تحقق من وراء التحالفات إلا خراب أوطان هذه الشعوب فقط.

وأشار إلى أن العثماني الحاقد على الجنس العربي أردوغان مثلاً لن يشعر بأي ذنب وهو يرى ليبيا تنزف دماء وأموال ولن يشعر بأي ألم عندما تقصف طائراته المسيرة أبناء الشعب الليبي أو أن يستبيح جيشه أرض سوريا العربية.