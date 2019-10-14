روسيا – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم الخلط بين الاتفاق النووي الإيراني، وبرنامج طهران الصاروخي.

وقال بوتين في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد خلال حديث لقنوات RT والعربية وسكاي نيوز عشية زياته إلى السعودية والإمارات: هناك ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي اتفاقية البرنامج النووي الإيراني، بشأن القيود ذات الصلة… إيران اتخذت على عاتقها التزامات معينة. من الواضح أن هناك تناقضات، وقد تطرقتم إليها، بين دول المنطقة.

هناك تناقضات بين إيران وإسرائيل، وإيران والولايات المتحدة… أنا أنطلق من الحاجة إلى السعي لحل هذه التناقضات والبحث عن طرق للخروج من هذه الأوضاع المعقدة.

لكن إذا انطلقنا من حقيقة وجود تناقضات بين دول المنطقة وإيران، فمن الذي يمكن أن يكون الحكم في حل مسألة: هل تفي إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا؟ أولا، يجب أن يكون الحكم محايدا، أليس كذلك؟ ثانيا، يجب أن يكون مهنيا، وثالثا، معترفا به من المجتمع الدولي. يوجد مثل هذا القاضي وهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تصرح بشكل علني ومن دون أي خجل بأن إيران تفي تماما بجميع التزاماتها.

هذا غير مجد، ناهيك عن أنه ليس من العدل، توجيه الاتهامات لإيران بما لا تقوم به. هذا غير مجد، لأنه عندما يواجه أي شخص أو أي بلد مثل هذا الظلم، فإنه يبدأ بالتصرف بشكل مختلف، وليس كما هو مكتوب على الورق. وإذا لم يتم الوفاء بالالتزامات تجاهه، فلماذا يجب أن يفي هو بالتزاماته؟ ومع ذلك، أرى أنه سيكون من الأفضل لإيران أن تلتزم بنص وروح هذا الاتفاق. لكن هذه مسألة أخرى.

بالنسبة لبرنامج الصواريخ، على الأرجح، يمكن وينبغي بحثه. يوجد في روسيا مقولة، أعتقد أن المسلمين سوف يفهمونها أيضا، فحواها: “لا تخلط بين نعمة الله والبيض المقلي”… هذه مواضيع مختلفة. برنامج الصواريخ شيء، والبرنامج النووي شيء آخر.

هذا لا يعني أنه ليست هناك حاجة للحديث عن هذا الموضوع، خاصة إذا كان يسبب القلق. بالطبع، هذا ضروري، ولكن لا حاجة لدمج واحد بالآخر، حتى لا يجهض الإنجاز الذي تم تحقيقه في أول مراحله.

لذلك، أعتقد أن هذا الحوار ممكن، لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى تدمير النتائج التي تحققت بالفعل بشأن القضية الأهم، وهي الحد من النشاط النووي الإيراني.

المصدر: RT