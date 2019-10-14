إيران – أعلنت السفارة البريطانية في طهران، عن وصول خبراء بريطانيين إلى إيران للقيام بأعمال تهدف إلى تحديث مفاعل الماء الثقيلة في “آراك” وسط البلاد.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن “فريق الخبراء البريطانيين يترأسهم البروفيسور روبن غرايمز، كبير المستشارين للشؤون العلمية لدى وزارة الدفاع البريطانية، ويساعدهم فريق خبراء من الصين، وأنهم وصلوا إلى طهران للقيام بعمليات تحديث لمفاعل آراك”.

وأضافت، أن “الخبراء سيجرون خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، مشاورات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن المساعدة التقنية الدولية” التي تقدم للمشروع، وأن “الزيارة هي جزء من التعهد الذي اتخذناه لضمان أن الاتفاق النووي يفيد إيران والمجتمع الدولي في آن معا”.

وأضافت السفارة، “نحترم تعهدنا بالتعاون مع إيران لتحديث مفاعل آراك، في سبيل أن تطور إيران برنامجا مدنيا نوويا حديثا”، مشيرة إلى أن “تقدما مهما أحرز العام الماضي في المشروع”.

واعتبرت الحكومة الإيرانية أن الأوروبيين عاجزون عن مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي أغرقت الاقتصاد في ركود، وبدأت منذ مايو الماضي تخفيضا تدريجيا لالتزاماتها المتخذة في إطار الاتفاق وهددت بتجاوز المزيد من التعهدات.

وفككت إيران قلب مفاعل “آراك” النووي بطريقة تجعله غير قابل للاستخدام، بموجب ما نص عليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1، والذي نص على “إعادة هيكلة وإعادة بناء المفاعل”، بمساعدة خبراء أجانب بهدف تحويل المنشأة إلى مفاعل للأبحاث غير قادر على إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.

المصدر: أ ف ب