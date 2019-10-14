ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

الشكشاك أطلع السراج بحسب المكتب الإعلامي للمجلس المحلي تاورغاء على اخر المستجدات على الأرض الخاصة بملف عودة أهالي المدينة وصعوبة الظروف التي يمر بها الاهالي نتيجة لنقص عوامل الحياة وعدم الاستقرار بالمدينة وخاصة الظروف الصحية والبيئة بها.

وتطرق اللقاء إلى الجانب التعليمي بالمدينة حيث وعد السراج بتذليل كافة الصعوبات التي تمر بها مدينة تاورغاء ، مطالباً وزيري الصحة والحكم المحلي بحكومة الوفاق الوقوف على إحتياجات المدينة وأهمها انهاء ملف المفقودين ونقل المخلفات وإيقاف صب مياه الصرف الصحي بالمدينة.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي تعليماته بسرعة توفير العلاج لمرضى اللشمانيا المنتشر بالمدينة والعمل علي مكافة القوارض وأسبابها.