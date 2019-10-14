روسيا – صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة “روس آتوم” اليوم الاثنين، بأن المؤسسة الروسية الحكومية مستعدة للتعاون مع شركاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبناء محطات كهروذرية في السعودية.

وقال المسؤول، إن مناقصة بناء المحطات في السعودية قيد التنفيذ، حيث تجري المرحلة الأولى، لذلك لا نتوقع اتخاذ القرار قبل نهاية 2020 – 2021… أعتقد أن المشاورات الأولية ستستمر لمدة عام ثان على الأقل”.

وأضاف: “نحن مستعدون لتعاون موسع مع الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية فبطريقة أو أخرى تربطن بها الشراكة في منشآتنا الأخرى”.

وتابع: “أعتقد أن شركاءنا السعوديين أنفسهم يسعون لإنشاء مشروع دولي مشترك، لكنني لا أريد أن أستبق القرار السعودي”.

وتخطط السعودية لبناء مفاعلين كهروذريين في إطار خطة تهدف لتقليص استخدام النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تتنافس روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وفرنسا على الفوز بعقد إنشاء أول محطة من هذا النوع في السعودية.

المصدر: “نوفوستي”