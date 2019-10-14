روسيا – أعلنت إدارة نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم، تعيين المدرب الألماني الشاب، دومينيكو تيديسكو، لتولي تدريب فريق العاصمة موسكو حتى 31 مايو 2021.

وقال سبارتاك موسكو في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، “قرر مجلس إدارة سبارتاك موسكو تعيين دومينيكو تيديسكو مديرا فنيا جديدا للفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2021″، من دون الكشف عن المزيد من تفاصيل العقد.

ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن المدرب الجديد سيحصل على مليوني يورو سنويا، إضافة إلى مكافآت على النتائج الإيجابية.

وكانت إدارة سبارتاك موسكو قد أعلنت قبولها استقالة المدرب السابق للفريق أوليغ كونونوف التي قدمها عقب خسارة الفريق، يوم الأحد 29 أيلول الماضي، على أرضه أمام أرينبورغ (1-2)، وذلك ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الروسي الممتاز، وكانت تلك الهزيمة الرابعة على التوالي له، وتم تعيين مساعده سيرغي كوزنيتسوف لتولى تدريب الفريق مؤقتا.

ولد دومينيكو تيديسكو (34 عاما) في إيطاليا، وانتقلت عائلته إلى ألمانيا عندما كان يبلغ من العمر عامين.

وبدأ الألماني مسيرته التدريبية مع الفريق المحلي المغمور “إرتسغيبير”، قبل أن يتولى مهمة تدريب فريق شالكة في الفترة ما بين عامي (2017-2019) ويقوده إلى تحقيق المركز الثاني في الدوري الألماني “البوندسليغا”، في الموسم (2017-2018).

المصدر: وكالات