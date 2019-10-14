بروكسل – دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن موقفه من العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وقال إن الحلف يجب ألا يخسر وحدته في محاربة تنظيم “داعش”.

وقال ستولتنبرغ خلال جلسة للجمعية البرلمانية للحلف في لندن ردا على أسئلة من وفدي فرنسا وإيطاليا عما وصفوه بنهجه التصالحي حيال تركيا “يجب ألا نخاطر بالمكاسب التي حققناها ضد عدونا المشترك، تركيا مهمة لحلف شمال الأطلسي. نواجه خطر تقويض الوحدة التي نحتاجها في الحرب ضد داعش”.

وظهر انقسام في الحلف بعدما بدأت تركيا العضو فيه هجومها في سوريا الأسبوع الماضي، ما دفع حكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التهديد بفرض عقوبات على أنقرة.

وكان ستولتنبرغ لفت إلى أن هناك مخاوف أمنية مشروعة لأنقرة، لكنه أعرب عن قلقه إزاء العملية التركية في سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ستولتنبرغ مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عقب محادثاتهما في اسطنبول الجمعة الماضي، قال الأمين العام للناتو، إن تركيا حليف هام، لكن يجب ألا تضر عمليتها في سوريا بالحرب على “داعش”.

المصدر: “رويترز”