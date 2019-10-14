عالم سابق في”ناسا” يعلن عن وجود آثار حياة على المريخ

عالم سابق في”ناسا” يعلن عن وجود آثار حياة على المريخ

الولايات المتحدة – أعلن غلبرت ليفين العالم السابق في وكالة الفضاء الأمريكية، عن اكتشاف آثار حياة على الكوكب الأحمر قبل أكثر من 40 سنة.

ونشر موقع Scientific American مقالة كتبها العالم ليفين، جاء فيها، جرت هذه الدراسات في عام 1976 ضمن إطار برنامج “فايكنغ” الذي كان يهدف إلى البحث عن آثار حياة على المريخ في عينات تربته. وقد تم اكتشاف “التنفس المكروبي” في هذه العينات، ما يدل على مستوى مرتفع لغاز الأكسجين فيها.

وقد تم الحصول على أربع نتائج إيجابية من جهازين فضائيين هبطا على سطح الكوكب الأحمر، ويفصل بينهما 4000 ميل.

ولكن “ناسا” اعتبرت أن هذه النتائج تشير فقط إلى وجود مادة تحاكي الحياة. بحسب ليفين.

وأضاف، خلال السنوات الـ 43 لم تزود الأجهزة التي أرسلت إلى كوكب المريخ بأي معدات لإعادة هذه الاختبارات.

المصدر: نوفوستي