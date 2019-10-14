ليبيا – رأى عضو مجلس النواب صالح فحيمة أنه في حال عدم حدوث أي تغيير جذري في الظروف الحالية عن تلك التي كانت قائمة أثناء انعقاد المؤتمرات السابقة فإن نتيجة مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا لن تختلف كثيراً خصوصاً الانقسام الحاد بين الدول التي أصبحت لاعباً أساسياً في الأزمة من خلال دعمها وتغذيتها للصراع.

فحيمة وفي تصريحات لموقع “الجزيرة مباشر” أمس الأحد قال :”فرنسا وبريطانيا مثلاً على طرفي نقيض بالنسبة للأزمة الليبية ، لكن إذا تقاطعت المصالح فإنه من غير المستغرب أن تعملا معاً من أجل تعطيل أي لقاءات قد ينتج عنها وفاق حقيقي مهما تضاءلت فرص نجاح ذلك اللقاء”.

وبشأن إستبعاد تركيا من إجتماع برلين المرتقب قال:” الأسباب ليست واضحة لدينا حتى الآن بشأن استبعاد تركيا من المحادثات السابقة لمؤتمر برلين لكن في كل الأحوال أعتقد أن استبعاد المتشددين المحليين والدوليين من أي مؤتمر هو في حد ذاته إنجاز غير مسبوق وخطوة جيدة نحو الوصول إلى حلول”.