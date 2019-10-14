ليبيا – طالب مدير الشؤون المعنوية في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد مسلحي الوفاق بالتعامل مع ما أسماه بـ” طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) بشكل سياسي والكشف عما يحدث والتحرك على مستوى سياسي لإدانة مثل هذه الجرائم.

القايد قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا أمس الاحد وتابعتها صحيفة المرصد إنه في القانون العسكري لا يجوز استهداف مستشفى ميداني أو مكان مدني، مشيراً إلى أنه من الناحية العسكرية على قوات الوفاق محاولة التصدي للطيران من حين لآخر والتشويش عليه من خلال إحداث نوع من التحركات.

وقال كقوات عسكرية لا زال لدينا إمكانيات التخطيط الجيد الذي نعتمد عليه وغرف العمليات تقوم بواجبها فهي تتخذ قرار الهجوم أو البقاء وتقوم يومياُ بهذه الدراسة لمحاولة الهجوم أفضل، بقاء القوات في حالة دفاع يكون أفضل في بعض الأحيان لأنه يستنزف العدو بشكل كبير”.

وأشار إلى أنه من الناحية السياسية هناك تقصير ملاحظ في أداء الحكومة وبالرغم من ذلك لديهم الثقة في القوات والحكومة التي تساندها، مرجعاً وجود هذا التقصير والنقص إلى عدة عوامل منها وقوع ليبيا تقع تحت حظر السلاح.

كما استطرد حديثه:” جلب السلاح ليس بالأمر السهل وإدخاله لليبيا بالشكل المتاح للطرف الآخر الذي يتعاون مع مصر والذي لديه حدود برية للتعامل مع حفتر” على حد زعه.