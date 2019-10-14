وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المباراة ستقام يوم 15 تشرين الثاني المقبل، في العاصمة “الرياض”، مع مواجهة أخرى في معسكر الشهر القادم أمام كوريا الجنوبية يوم 19 من الشهر ذاته في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”.وكان المنتخبان قد تواجها في العام الماضي أيضًا ب‍السعودية، واستطاعت البرازيل تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه المدافع خواو ميراندا.

ويواصل منتخب السامبا بقيادة مدربه تيتي رحلاته إلى قارة آسيا، حيث واجه كلاً من السنغال ونيجيريا في معسكر شهر تشرين الاول الحالي وتعادل في المباراتين إيجابيًا بنتيجة 1-1.

الجدير بالذكر أن من المفترض أن يعود ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين مرة أخرى في نوفمبر المقبل، بعدما انتهى إيقافه الدولي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية “كونيمبول” بعد تصريحاته النارية ضدهم أثناء بطولة كوبا أمريكا، واتهامهم بالفساد ومحاباة البرازيل لتحصل على اللقب.