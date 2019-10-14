ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الإنتهاء من أعمال الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي.

مشرف معمل الغاز ناجي بوحليقة أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة إلى بدء التجهيز لعملية التشغيل بعد اكتمال أعمال الصيانه.

ومن جانبه أثنى مشرف الورديه ناجي الفاخري بالجهود المبذولة لمشغلي معمل الغاز و فنيي و مهندسي الصيانه و حرصهم على أنجاز الأعمال في مراحل الصيانة و كذلك مراحل التجهيز للتشغيل لأستئناف العمليات في معمل الغاز بميناء الزويتينه.

وتمت أعمال الصيانة بحضور ومتابعة مراقب الميناء صالح يونس ومشرف معمل الغاز ناجي بوحليقة و مشرفي الورديات بمعمل الغاز و مشرف الصيانه ومشرف السلامة بالإضافة لمهندس الميناء و قسم التخطيط. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.