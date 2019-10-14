ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية حيث أدان أعضاء المجلس حادثة الاعتداء على القافلة الطبية التي انطلقت من طرابلس باتجاه مدينة غدامس وتم خلالها اختطاف عدد من العناصر الطبية.

وحمَّل الأعضاء الجهات الخاطفة مسؤولية سلامة المختطفين ، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. وفي سياق منفصل ،بارك المجتمعون للشعب التونسي عملية الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية كما تم مناقشة إصدار بيان للرد على البيان الختامي للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.