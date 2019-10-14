ليبيا – أدانت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة حادثة اختطاف الأطباء بالقافلة الطبية المتطوعة لتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة غدامس، معتبرةً هذه العمليات خارجة عن القانون لذلك لابد من محاسبة مرتكبيها.

المصلحة وجهت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها نداء إلى كل الشركات الناقلة (الخطوط الليبية ، الخطوط الأفريقية ، خطوط البراق وغيرها ) لتفعيل وفتح خطوط جوية بين المطارات الليبية بحيث تسهل عملية السفر بين المناطق في الوطن.

وأعربت عن تمنياتها من إدارة الشركة القابضة للعمل على حل مشكلة توفير الطائرات لتسهيل سفر المواطنين بين ربوع ليبيا في الداخل والتواصل بالعالم الخارجي سوى للعلاج أو الدراسة أو السياحة أو المهمات الرسمية.