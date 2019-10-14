ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأحد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هبتون.

القام بأعمال السفارة البريطانية أكد بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في عديد المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية والاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.

كما إستعرض اللقاء المستجدات المتعلقة بما وصفه معيتيق بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) حيث أكد هبتون على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.