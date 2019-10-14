لندن – اكدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن أولوية الحكومة هي تأمين مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في بريطانيا.

وشهدت العاصمة لندن، إقامة مراسم رسمية بهذه المناسبة، حيث توجهت الملكة من قصر باكنغهام إلى مبنى البرلمان التاريخي في وستمنستر، برفقة الخيول الملكية.

وعقب دخولها مبنى البرلمان، ألقت الملكة إليزابيث من عرشها في مجلس اللوردات (الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان)، كلمة لخصت برنامج حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت ملكة بريطانيا، إن أولوية الحكومة تأمين مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مبينة أن الحكومة تهدف للعمل على شراكة جديدة مع الاتحاد، قائمة على التجارة الحرة والتعاون الودي.

وأشارت إلى أن اعتزام حكومة بلادها إصدار قانون أحدث للهجرة، وتنهي حق التجول الحر.

وأكدت على التزام الحكومة بحق مواطني دول الاتحاد الأوروبي، ممن يعيشون في بريطانيا، بالبقاء في البلاد.

وفي وقت سابق، تعهد جونسون بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر (31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة، وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي المقبلة في 17 ـ 18 أكتوبر الجاري.

الأناضول