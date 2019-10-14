الولايات المتحدة – توقع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، سريان جولة الرسوم الجمركية على بضائع صينية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حال عدم التوصل لاتفاق بين البلدين.

وقال منوتشين في تصريحات لقناة (CNBC): أتوقع حال عدم التوصل لاتفاق، تطبيق تلك الرسوم الجمركية، لكنني أتوقع أن يكون لدينا اتفاق.

ومنتصف أغسطس/آب، قررت الولايات المتحدة تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، إلى منتصف ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررا أن تدخل حيز التطبيق في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

والجمعة الماضية، اتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

والاتفاق الجزئي الأولي، هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهرا بين البلدين، وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وذكر “منوتشين” أن البلدين تناولا في جولة المفاوضات الأخيرة، حقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية، بما في ذلك العملات والعملات الأجنبية، و”القضايا الهيكلية المهمة للغاية” التي تتناول الزراعة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية في معركة التعريفة الجماعية.

وتابع أن بلاده تتوقع أن تشتري الصين ما بين 40 – 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية، دون تحديد موعد.

وأشار إلى أن الصين ستلغي بعض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية.

والجمعة الماضية، قال منوتشين إن ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضع صينية بقيمة حوالي 250 مليار دولار، كان من المفترض ان يبدأ سريانها غدا الثلاثاء.

وتوقع أن يعقد المسؤولون من البلدين مزيدا من الاجتماعات، ليتمكن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ من التوصل لاتفاق خلال اجتماعهما المتوقع في تشيلي في غضون الأسابيع المقبلة.

الأناضول