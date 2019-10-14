إيطاليا – يرفض مسؤولو يوفنتوس، الاستسلام في محاولاتهم للتعاقد مع أحد نجوم فريق ميلان، هذا الموسم.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية اليوم الأحد، إن يوفنتوس لا يزال يتابع أليسيو رومانيولي، مدافع وقائد ميلان، لمحاولة ضمه في أي وقت.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ الصفقة، تبدو صعبة ليوفنتوس، لكنها ليست مستحيلة.

ويُعاني يوفنتوس، حاليًا من فقدان جورجيو كيلليني في الدفاع؛ بسبب الإصابة، بالإضافة إلى تقدم عمر ليونارود بونوتشي، 32 عامًا.

وأوضحت أنَّ إدارة يوفنتوس تنتظر فرصة حاجة ميلان، إلى أموال فورية، لتتدخل وتحسم الصفقة لصالحها.

يُذكر أن يوفنتوس يراقب رومانيولي في آخر عامين، لكن ميلان يرى أن اللاعب ليس معروضًا للبيع بأي ثمن.

المصدر: كووورة