أبوظبي – قلد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أوسمة “المجد” و”الإمارات”، تقديرا لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية.

وأعرب آل نهيان خلال استقباله المكرمين، يرافقهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في قصر البحر في أبوظبي، عن “فخره واعتزازه بحماة الوطن المخلصين”، متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم.

وقلد ولي عهد أبو ظبي “وسام المجد من الدرجة الأولى للعميد الركن علي الطنيجي والمقدم ركن الصغير النيادي، كما قلد “وسام الإمارات” من الدرجة الثالثة للرائد طيار مزيود الشحي، و”وسام الإمارات” من الدرجة الرابعة لكل من النقيب خلفان المرزوقي والنقيب أحمد العامري والنقيب علي المراشدة والنقيب سيف الكعبي والنقيب عمار العبدولي والنقيب سعيد الراشدي والنقيب عبدالله العامري والنقيب هيثم النقبي والنقيب عبدالرحمن المحرزي.

وحضر مراسم تقليد الأوسمة عدد من أمراء ومسؤولي البلاد.

المصدر : وام