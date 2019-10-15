سوريا – أفادت صحيفة “الوطن” السورية، بأن وحدات من الجيش دخلت مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب، في حين ذكرت وكالتا “سبوتنيك” و”سانا” أن الجنود السوريين انتشروا في بلدة تل تمر بريف الحسكة.

ونقلت “الوطن” اليوم الاثنين عن مصدر ميداني في ريف منبج قوله إن “الجيش دخل إلى منبج، بعد أن طوق منطقة الساجور وقطع الخط ما بين المسلحين الكرد والإرهابيين التابعين للنظام التركي”.

وأضاف المصدر: “الدخول تم بعد تنسيق مع قسم من الأكراد الموجودين في المدينتين”.

ويسيطر الجيش السوري على أجزاء من ريف مدينة منبج الجنوبي في حين تسيطر “قسد” على المدينة وباقي أريافها وعلى مدينة عين العرب.

من جانبها، ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن مراسلها في الحسكة أن قافلة عسكرية كبيرة من ضباط وعناصر الفوج الخامس هجانة “حرس حدود” في الجيش السوري، انطلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين من مركز الفوج وسط مدينة الحسكة باتجاه المناطق الشمالية من المحافظة ووصلت إلى بلدة تل تمر الواقعة جنوب شرقي مدينة رأس العين الحدودية.

وأضافت الوكالة أن انتشار الجيش السوري سيبدأ من بلدة تل تمر ومدينتي الدرباسية ورأس العين شمالي الحسكة، بهدف صد الهجوم التركي ومنعه من التوسع باتجاه هذه المناطق.

وأكدت وكالة “سانا” في وقت لاحق من اليوم نبأ دخول الجيش السوري تل تمر “لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي”، ونشرت صورا للحدث.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “سانا” بأن وحدات من الجيش السوري بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة عملية “نبع السلام” التركية، بعد أن أعلنت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة القادمة.

المصدر: “الوطن” + “سبوتنيك”