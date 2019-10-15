عمان – ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي، في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 11.906 مليار دينار (16.787 مليار دولار).

وبلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، 10.779 مليارات دينار (15.198 مليار دولار). في الفترة المقابلة من 2018.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، صعدت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة، من 11.835 مليار دينار (16.7 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 11.476 مليار دينار (16.181 مليار دولار) بنهاية 2018.

وتغطي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

كان البنك المركزي استلم في يوليو/ تموز الماضي، دفعة من قرض البنك الدولي وصلت إلى حساب الخزينة بقيمة 725 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي في يونيو/ حزيران الماضي على منح الأردن قرضا، هو الأعلى بتاريخ قروض البنك للبلاد، بقيمة 1.450 مليار دولار بنسبة فائدة 4 بالمئة، وبفترة سماح 4 سنوات ولمدة 34 عاما.

في سياق منفصل، ارتفع الدخل السياحي الأردني بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركزي الأردني، بلغت قيمة عائدات القطاع السياحي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 4.4 مليارات دولار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الدخل السياحي الشهر الماضي، بنسبة 7.7 بالمئة إلى 486.9 مليون دولار.

كان إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفع بنسبة 7 بالمئة إلى 4 ملايين سائح.

ويعتبر الدخل السياحي وحوالات المغتربين، إلى جانب الصادرات الوطنية، أهم مكونات الحساب الجاري، ويشكلان دعما لميزان المدفوعات ويعززان احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.

الأناضول