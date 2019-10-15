الإمارات العربية – وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم الملفات الإقليمية والدولية.

وحطّت طائرة بوتين في مطار أبوظبي الدولي في حوالي الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء قادمة من الرياض، حيث كان في استقباله ولي عهد الإمارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي ويستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.

وسبق أن ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن المحادثات التي تستضيفها أبوظبي ستركز على “مسائل التطوير اللاحق للتعاون الثنائي في القطاعين التجاري الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الآراء حول القضايا الحيوية الدولية والإقليمية”.

وأضاف أن الجانبين سيناقشان “مكافحة الإرهاب والتسوية في سوريا وليبيا واليمن، والأوضاع في الخليج”، لافتا إلى أن “القضية المحورية على أجندة المحادثات هي التعاون التجاري الاقتصادي”.

وهذه الزيارة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية، الثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسي 10 لقاءات مع ولي عهد أبوظبي إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية كان آخرها في 10 يونيو الماضي.

المصدر: وكالات