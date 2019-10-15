ليبيا – أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين تعليماته بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة خاصة بتنفيذ المشاريع المزمع البدء فيها لصالح الهيئة العامة للشباب والرياضة.

الحكومة المؤقتة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنه قرار تشكيل اللجنة جاء خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة بحضور المستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبد الكريم الحضيري.

وقرر الثني تكليف المستشار عبدالكريم الحضيري برئاسة اللجنة وذلك بعد مناقشة المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بتنفيذ مشاريع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترسي حيث بلغ عدد المشاريع 11 مشروعا منها صيانة ملاعب:” طبرق البلد،درنة البلدي،البيضاء)والساحة الشعبية ماسة وصالة الألعاب بالساحة الشعبية القبة.

كما تشمل المشاريع صيانة الساحة الشعبية توكرة ومجمع سليمان الضراط وملعب كرة اليد ببنغازي وملعب الساحة الشعبية البريق، والساحة الشعبية بسبها،إضافة إلى الساحة الشعبية بجيزاو.