روما – افادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن فقداً بنسبة 14 بالمئة، يطرأ على الأغذية العالمية بعد الحصاد، وقبل الوصول إلى مستوى البيع بالتجزئة (الأسواق).

وذكرت المنظمة في تقرير لها صدر، مساء الإثنين، أن هذا الفقد يحدث خلال عمليات التخزين والنقل في المزارع.

وأشار التقرير أن أحد أشكال الفقد كذلك، المرتبط بالعمر المحدود للمنتج وسلوك المستهلك، مثل طلب منتجات غذائية تلبي المعايير الجمالية.

وقال المدير العام للفاو “شو دونيو” في مقدمة التقرير: “كيف يمكننا السماح برمي الطعام، عندما تستمر معاناة أكثر من 820 مليون شخص في العالم من الجوع كل يوم”.

ويرى التقرير أن الفاقد يكون أعلى، في قطاع الخضار والفواكه مقارنة بالحبوب والبقول، في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي.

أما في البلدان ذات الدخل المنخفض، فتُعزى الزيادة في الفاقد من الخضروات والفواكه الطازجة إلى ضعف البنية التحتية مقارنة بالبلدان الصناعية، بحسب التقرير.

وتفقد العديد من البلدان منخفضة الدخل، كميات كبيرة من الأغذية أثناء التخزين، وغالباً ما يعود ذلك لضعف مرافق التخزين، بما في ذلك الافتقار إلى المستودعات المبردة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال تقرير للاتحاد الأوروبي ومنظمة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، إن 113 مليون شخص في 53 دولة عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي مقارنة بـ124 مليونا في 2017.

علاوة على ذلك، هناك 143 مليون شخص إضافي في 42 دولة أخرى، على بعد خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع الحاد.

الأناضول