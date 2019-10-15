ليبيا – إتهم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة بقصف منطقة الفرناج .

المجعي تعهد في تصريح خاص لموقع “الجزيرة ” القطري أمس الاثنين بأن هذا الفعل لن يمر من دون عقاب وأن الرد سيكون في الميدان انتقاما لهؤلاء الأطفال.

وأضاف :”هذه ليست المرة الأولى لارتكاب مثل هذه الجرائم في حق أطفال لكن القصف لمدنيين عزل دليل إفلاس هذا المجرم في ميدان المعركة” على حد زعمه .

وتابع :”نحن وبصفتنا قوات تابعة للحكومة الليبية نحمل هذا المجرم وكل الدول الداعمة له تبعية هذا العدوان وكذلك لبعثة الأمم المتحدة التي لاتزال عاجزة عن القيام بأي فعل تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها”.

المتحدث باسم قوات الوفاق أدعى أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مستمر في ما وصفه بـ” مسلسله الإجرامي ضد الشعب الليبي وضد المدنيين”،حسب زعمه.