ليبيا – طالب القيادي بجماعة الاخوان المسلمين ، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باتخاذ ما أسماها ” إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل ” ردا على قصف منطقة الفرناج.

وإعتبر المشري في كتابه الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أن مجرد إدانة المؤسسات الليبية والاممية والسفارات للقصف في كل مرة دون إجراءات مصاحبة ، أصبح في حد ذاته أمراً مداناً ، وذلك على حد وصفه .

كما لخص رئيس الإستشاري هذه الإجراءات بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا كما تحملها إبان ” ثورة السابع عشر من فبراير” بفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية.

وزعم المشري في رسالته مسؤولية ما قال أنه ” طيران أجنبي يدعم حفتر في هذه الأعمال الإجرامية ” مستنكرا ما اعتبره صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة، ما يشجع حفتر على الاستمرار فيها وتكرارها مرارا، الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وذلك على حد زعمه وقوله .