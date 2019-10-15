ليبيا – شدد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على أنه من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات إذا توفرت فيه الشروط القانونية لأنه مواطن ليبي، لافتاً إلى انه لا يضع نفسه في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الكفاءة ويتقدم للترشح.

المشير حفتر لفت في حوار مع وكالة “سبوتنيك” إلى أن هذا شأن لا يعنيه من قريب أو بعيد فالليبيون هم أصحاب القرار في انتخاب الرئيس القادم أما الترشح فهو أمر لا يعني الا المترشح نفسه.

وبيّن أنه في جميع الأحوال الحديث عن الانتخابات الرئاسية الآن في ظل حرب تحرير شامل تخوضها القوات المسلحة أمر سابق لأوانه.

وإستطرد حديثه:”أنا لا أعلم أين هو سيف الإسلام حالياً ولا يوجد أي تواصل بيننا وهذا لا يعني بطبيعة الحال وجود أي خلاف أو عداوة أعداؤنا هم الإرهابيون وكل من يحمل السلاح في وجه المواطن ويعتدي على حرمات الناس ويستهين بكرامتهم وينهب ثروات الليبيين ويعرض سلامة الوطن للخطر”.

كما أكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الانتهاء من العمليات العسكرية لا يعني أن المناخ سيكون مؤاتياً على الفور لإجراء الانتخابات، كاشفاً أن مسألة ترشحه للرئاسة من عدمه أمر لا يشغل تفكيره حالياً بالمطلق.

وأضاف:”هناك استحقاقات عديدة لابد من إنجازها تمهيداً لها وللدستور الدائم ولا يمكن إجراء انتخابات ما لم يتوفر الأمن وتستقر الأمور ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلاح خارج سلطة الدولة والخلايا الإرهابية النائمة منتشرة في البلادن ليبيا ستكون في حاجة إلى ضبط الأمور أولا أي الجوانب الأمنية والإقتصادية والإجتماعية”.