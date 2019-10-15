برشلونة يحدد موقفه من تأجيل الكلاسيكو

برشلونة يحدد موقفه من تأجيل الكلاسيكو

إسبانيا – حدد برشلونة موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وتشهد مدينة برشلونة العديد من المظاهرات في الوقت الحالي، بسبب الحكم بحبس عدد من القادة في كتالونيا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإنه هناك دعوات لمظاهرات حاشدة يوم 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري بالتزامن مع إقامة الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من حيث المبدأ، فإن برشلونة لا يدرس على الإطلاق طلب تأجيل مباراة الكلاسيكو.

ويدرك برشلونة جيدًا أن المباراة يجب أن تنظم وتسير بسلاسة بغض النظر عن وجود احتجاجات ومظاهرات.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما برشلونة في المركز الثاني بـ 16 نقطة.

المصدر: كووورة