ليبيا – عقد عميد بلدية بني وليد سالم انوير أمس الإثنين إجتماعاً بخصوص مرض اللشمانيا بحضور كل من عضو المجلس البلدي محمد امبارك ومدراء مكاتب كل من الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأوليه و شركة المياه والصرف الصحي و شركة النظافة.

الإجتماع تمحور وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية حول مكافحة مرض اللشمانيا وكيفية التصدي له.

وشدد عميد البلدية على الجهات المسؤلة ضرورة الإلتزام بعملها وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات ذات العلاقة داخل نطاق البلدية، مبدياً إستعدادهم لمتابعة عمل هذه الجهات وضرورة معالجة مكان التقصير.