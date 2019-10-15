ونقلت “فرانس برس” عن بنس قوله، إن سيتوجه قريبا إلى تركيا لبحث الملف السوري.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعد كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الاثنين، أن الهجوم التركي على شمال سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، مضيفا أن “الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا”.

ووصف إسبر في بيان العملية العسكرية التركية بأنها “غير ضرورية ومتهورة”، وقد تسفر عن عودة تنظيم “داعش” الإرهابي.