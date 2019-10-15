الإمارات العربية – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن زيارته إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، شهدت توقيع حزمة صفقات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به الثلاثاء خلال اجتماع عقده مع ممثلين عن قطاعي الأعمال الروسي والإماراتي خلال زيارته إلى أبو ظبي: “تم اليوم إبرام صفقات جديدة. والحديث يدور عن مشاريع بقيمة تبلغ نحو 1.4 مليار دولار تشمل مجالات مختلفة للغاية”.

وأضاف الرئيس الروسي: “نفعل وسنفعل كل شيء ضروري لإقامة أجواء مريحة في أسواقنا بالنسبة للمستثمرين، بما في ذلك من الإمارات”.

وأوضح الرئيس الروسي أن “فرصا جديدا يتم فتحها في مجالات التكنولوجيا الرقمية والاتصالات والإمداد والنقل والمال والقطاع المصرفي وبالطبع الطاقة”.

ووصل الرئيس الروسي إلى أبو ظبي، ظهر الثلاثاء، في زيارة دولة يقوم بها إلى الإمارات لمناقشة عدد من القضايا الملحة في العلاقات الثنائية بين البلدين والأجندة الإقليمية، بالتركيز على بحث تطوير التعاون التجاري الاقتصادي بين روسيا والإمارات.

المصدر: وكالات