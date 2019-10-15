ترامب: لا أعارض أحدا في الدفاع عن الأكراد حتى لو كان نابليون

ترامب: لا أعارض أحدا في الدفاع عن الأكراد حتى لو كان نابليون

واشنطن – اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأكراد ساخرا، أن يطلبوا من نابوليون بونابرت حمايتهم من الهجوم الذي تشنه تركيا عليهم في شمال شرقي سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “بعد هزيمة خلافة تنظيم الدولة الإسلامية بنسبة 100%، سحبت من سوريا معظم قواتنا. فلتحم سوريا والأسد الأكراد، ويقاتلوا تركيا في سبيل أرضهم”.

وأضاف: “لقد قلت لجنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد لحماية أراضي عدونا؟ ليست لدي أي مشكلة في أن يساعد أي كان سوريا في حماية الأكراد، سواء أكان روسيا أم الصين أم نابوليون بونابرت”.

وأضاف: “آمل أن تسير الأمور جيدا بالنسبة للجميع، فنحن على بعد 7000 ميل!”.

وبعيد ساعات على هذه التغريدة أصدر ترامب أمرا تنفيذيا فرض بموجبه عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فورا هجومها” العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وشملت العقوبات وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمدة.

المصدر: “أ ف ب”