وأوقف الحكم اللعب مؤقتا في استاد فاسيل ليفسكي في الشوط الأول، عملا بتوصيات الاتحاد الأوروبي للعبة للتصدي للعنصرية من الجماهير.

وسمعت صيحات عنصرية من المدرجات وأبلغ اللاعبون المدرب غاريث ساوثغيت كما تم إبلاغ الحكم وأُعلن عن توقف المباراة، وفق ما ذكرت “رويترز”.

أما في الملعب سجل لاعب الوسط روس باركلي هدفين بعد أن افتتح ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة السابعة ثم هز رحيم سترلينغ الشباك قبل انتهاء الشوط الأول.

وأضاف سترلينغ هدفا جديدا بعد الاستراحة كما أحرز القائد هاري كين هدفا بلمسة رائعة قبل خمس دقائق على النهاية لتتجرع بلغاريا أثقل هزيمة في أرضها على الاطلاق.

وتتصدر إنجلترا، التي اقتربت من حسم التأهل، المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق ثلاث نقاط عن التشيك وأربع نقاط عن كوسوفو التي فازت 2-صفر على الجبل الأسود.

أما المنتخب الفرنسي فسيضطر للانتظار من أجل حجز مكان ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد أن تعادلت بطلة العالم 1-1 على أرضها مع تركيا، الاثنين.

وسجل كان ايهان هدف التعادل قبل 8 دقائق على النهاية بعد أن وضع أوليفييه جيرو فرنسا في المقدمة ليبقى الفريق الزائر في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة من 8 مباريات متقدما على فرنسا بفضل فوزه 2-صفر في قونية في يونيو الماضي.

وتحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد أن سجل أرنور سيغوردسون وكولبين سيغثورسون هدفي الفوز 2-صفر على ضيفتها أندورا.

وتأتي ألبانيا في المركز الرابع ولديها 12 نقطة بعد الفوز 4-صفرخارج أرضها أمام مولدوفا.