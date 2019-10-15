ليبيا – هنأ رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان أمس الاثنين رئيس حزب النهضة التونسي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي بنجاح الحزب في الانتخابات البرلمانية عادًّا ذلك خطوة في طريق مغرب عربي ديمقراطي على حد زعمه.

صوان رأى في بياناً له وفقاً لما أوردته قناة “الرائد” الفضائية التابعة لحزب العدالة والبناء أن نجاح الحزب وتغلبه على كل ما مرّ به من عقبات ليس نجاحا للنهضة فحسب بل لتونس بأكملها،مؤكدا حرصه على تعميق روابط الصداقة والأخوة بين الحزبين.