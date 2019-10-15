ليبيا – دان حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في بياناً له أمس الاثنين القصف الجوي الذي طال منزل بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس وأودى بحياة 3 أطفال وجرح آخرين.

الحزب إتهم في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف المنزل بمنطقة الفرناج ، واصفاً القوات المسلحة بـ”الميليشيات الإجرامية”.

وأضاف :”إستمرار هدر دماء الليبيين لم يتوقف منذ إطلاق ذاك المجرم عدوانه على العاصمة في أبريل الماضي”.

وتقدم الحزب بأحر التعازي والمواساة لأهل الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، محملاً في الوقت ذاته القوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم التي طالت أرواح الأبرياء وممتلكاتهم على حد زعمه .

الذراع السياسي لجماعة الاخوان دعا في بيانه حكومة الوفاق إلى اتخاذ إجراءات رادعة لهذه الأفعال بما يضمن عدم تكرارها.

حزب العدالة والبناء طالب في ختام بيانه بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قوية لوقف ما وصفه بـ”العدوان الغاشم” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وعدم الاكتفاء بعبارات التنديد والشجب التي لم تعد تجدي نفعا مع ماتم وصفه بـ”المجرم”والدول التي تدعمه.