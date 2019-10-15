سوريا – أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بإرسال سيارات إطفاء وآليات من المحافظات الجنوبية للمساعدة بإخماد الحرائق الكبيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية.

يأتي هذا فيما تواصل تواصل فرق إطفاء مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني وبمؤازرة من فرق إطفاء من محافظتي طرطوس وحماة جهودها لمكافحة الحرائق التي نشبت بريف اللاذقية يوم أمس ولا سيما في أحراج فرز العنانيب والتي امتدت صباح اليوم بعد السيطرة على 80 بالمئة منها إلى أحراج قريتي السراج ومصيص.

وقال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس منذر خيربك إنه “تم حشد كل الإمكانات للتعامل مع حريق أحراج فرز العنانيب حيث تتواجد أكثر من 22 سيارة إطفاء و7 آليات هندسية وتركسان وبلدوزرات مع 12 فرقة عمال لتطويق الحريق من الجهات الأربع مع اتخاذ احتياطات أكبر وشق خطوط نار جديدة وتعزيل أخرى وبمسافات أكبر للتخفيف من الأضرار وحماية ممتلكات المواطنين والمزارع والثروة الحراجية”.

ولفت خيربك إلى أن “عناصر الإطفاء تمكنوا خلال الـ 24 ساعة الماضية من إطفاء 17 حريقاً نشبت بالتزامن في منطقتي جبلة والقرداحة رغم وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إليها والرياح الشرقية الشديدة، مبيناً أن العمل يتم بمعنويات عالية من قبل العمال رغم مصرع 2 من زملائهم وتعرض آخرين للإصابة للحيلولة دون تضرر أملاك المواطنين التي لم يتم تسجيل أي أضرار فيها حتى الآن”.

المصدر: سانا