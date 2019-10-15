ليبيا – إستعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين في محاضرة لـ”رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا” عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية والموقف المصري بشأنها وعلى رأسها الأزمة الليبية.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صرح أن الوزير شكري استعرض خلال المحاضرة رؤية مصر للتحديات الرئيسية التي تواجّه منطقة الشرق الأوسط أخذاً في الاعتبار ما تشهده المنطقة من أزمات متعددة.

وتناول شكري خلال المحاضرة الأزمة الليبية ، مؤكداً على ضرورة العمل للتوصل إلى حل سياسي لها.

كما أوضح أن السياسة الخارجية المصرية تدعم الآمال والتطلعات المشروعة للشعوب في إطار الحفاظ على استقرار الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها.

وزير الخارجية المصري أبرز أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على عدم التدخُل في شؤون الدول الأخرى مع العمل على مد يد التعاون مع كافة الشركاء في العالم.