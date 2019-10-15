ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب جبهة إنقاذ ليبيا الإخواني إبراهيم صهد إن قصف منطقة الفرناج يعد صرخة مدوية أخرى في أذن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

صهد طالب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين السراج بإتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الناس وتوفير منظومات دفاع جوي ودعم سلاح الطيران وتعزيز قدرات المحاور.

واختتم تغريدته قائلاً :”مطلوب أيضا تقديم ملفات حفتر وعصابته إلى القضاء المحلي والدولي بصفتهم مجرمي حرب واتخاذ موقف صريح ضد دول محور الشر”.