ليبيا – هنأ عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 والعضو بالمجلس الرئاسي محمد عماري زايد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد بفوزه بالإنتخابات الرئاسية.

عماري زايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”، قال:”تهانينا للشعب التونسي على هذا الإنجاز العظيم والذي يعطى مثالا راقيا متميزا يحتذى به فى المنطقة،وأعداء الإنجاز التونسي كثر وعلى الرئيس المنتخب أن يعد العدة لمواجهتها”.

وأضاف:”الإنجاز التونسي يلهم الرجال المدافعين عن طرابلس لتحقيق النصر وإستئناف المسار السياسي والتداول السلمي على السلطة”. واختتم عضو الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وأنصار الشريعة تدوينته بالقول :”حفظ الله ليبيا وتونس من كيد الكائدين وكل من يقف ضد طموحات الشعوب بالتحرر والاستقرار والتقدم”.