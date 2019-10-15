فلسطين – فرض المنتخب الفلسطيني التعادل السلبي على ضيفه السعودي، في مباراة تاريخية جمعتهما اليوم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأقيمت المباراة على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس، والذي يتسع لحوالي ثمانية آلاف متفرج، وتم تشييده حديثا قبل أن يتم اعتماده رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 2008.

وهي المرة الأولى التي يلاقي فيها المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني على أرض الأخير، بعدما أقيمت المباريات بين الطرفين في السابق في بلد ثالث. وسبق للطرف السعودي أن رفض في العام 2015 خوض مباراة ضد نظيره الفلسطيني على أرض الأخير ضمن التصفيات المزدوجة أيضا.

وباتت السعودية سادس منتخب آسيوي يواجه فلسطين على ملعب فيصل الحسيني، بعد الأردن وديا بمناسبة افتتاح الملعب عام 2008، وأفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2011، والعراق وديا عام 2018، والإمارات في تصفيات مونديال 2018، وأوزبكستان في التصفيات الحالية.

وبهذا التعادل، رفعت السعودية رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، وتتخلف بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان المتصدرة، التي فازت اليوم على سنغافورة بنتيجة 3-1.

في المقابل، حصد منتخب فلسطين النقطة الرابعة في ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثالث في المجموعة.

المصدر: وكالات