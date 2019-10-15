كمبوديا – فاز منتخب العراق على مضيفه الكمبودي (4-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل العراقي إبراهيم بايش الهدف الأول لبلاده مبكرا، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف اللاعب مهند علي كاظم النتيجة “لأسود الرافدين”، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وأضاف أمجد عطوان كاظم الهدف الثالث، في الدقيقة 57.

واختتم أحمد إبراهيم خلف رباعية العراق، في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وحقق العراق انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة نظيره الإيراني، الذي يحل ضيفا على منتخب البحرين، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما ينذيل منتخب كمبوديا قائمة الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: وكالات