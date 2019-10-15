ليبيا – أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قالت ئانها غارة جوية استهدفت منطقة مأهولة بالمدنيين في العاصمة طرابلس وأدت إلى مقتل 3 شقيقات صغيرات وإصابة عدد آخر من أفراد أسرتهنّ.

الخارجية القطرية أعتبرت عبر موقعها الرسمي أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية وقد يرقى إلى جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لحماية المدنيين وفتح تحقيق عاجل في الحادثة يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.

وقدمت قطر التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى دون أن تتطرق لعمليات القصف السابقة والضحايا الذين سقطو من المدنيين منذ تاريخ انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس شهر ابريل الماضي .