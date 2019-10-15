الإمارات العربية – أبرمت شركة الطاقة الروسية “لوك أويل” اليوم اتفاقية امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” حصلت بموجبها على حصة حقل في مشروع عملاق للغاز البحري، تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، حيث عقد مباحثات موسعة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وبموجب الاتفاقية ستمتلك “لوك أويل”، التي تعد أكبر شركة خاصة للنفط في روسيا، حصة في امتياز منطقة امتياز “غشا”، التي تضم حقول “الحيل” و”غشا” و”دلما” البحرية، وتبلغ مدة اتفاقية الامتياز 40 عاما.

ولم يكشف عن الحصة التي ستستحوذ عليها “لوك أويل”، إلا أن مدير الشركة التنفيذي وحيد الكبيروف قال في وقت سابق، إن الشركة تخطط لشراء حصة تبلغ 5% في الامتياز، وفقا لما نقلته وكالة “إنترفاكس”.

ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج المشروع، الذي من المخطط إطلاقه في منتصف 2020، مستوى الـ1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، وسيوفر الغاز من هذه الحقول أكثر من 20% من احتياجات دولة الإمارات.

كذلك من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من الامتياز نحو 120 ألف برميل يوميا، وتشارك في الامتياز شركة “إيني” الإيطالية (25%) و”وينترشال” الألمانية (10%) و”أو أم في” النمساوية (5%).

المصدر: “إنترفاكس”